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Крупин: Крематория может не быть в Калининграде и через десять лет

Автор: Екатерина Медведева
20:38
  737 1
Фото: пресс-служба администрации города
Крематорий в Калининграде может не появиться даже через десять лет. Об этом сообщил журналистам во время рабочего выезда, во вторник, 4 апреля, глава комитета архитектуры и градостроительства Артур Крупин. 
 
"Такая вероятность есть, если мы не найдём инвестора или не будет принята на государственном уровне какая-то программа. Этот объект капитального строительства не дешёвый, и из средств муниципалитета его не построить. У нас есть другие первоочередные задачи", - пояснил Крупин. 
 
По словам чиновника, сейчас острой нужды в строительстве крематория нет. В ближайшее время, когда ресурсы городских кладбищ будут исчерпаны, ситуация в корне поменяется. 
 
"В границах города отсутствуют территории, на которых можно размещать кладбища. Территории, которые заняты кладбищами, уже не позволяют спустя 10-12 лет проводить там какие-то работы. Мы заблаговременно пытаемся развить альтернативный способ захоронения через кремацию", - рассказал Крупин. 
 
Сейчас городские власти намерены создать все условия для привлечения потенциальных инвесторов. 
 
"Задачи муниципалитета — создать условия и подготовить площадку для возможности реализации этого проекта и, если инвестор выйдет на эту площадку, способствовать тому, чтобы он был построен своевременно", - заключил Крупин. 
 
Во время этого же выезда, директор МУП "Альта" рассказал, что голландская компания отказалась инвестировать средства в строительство крематория в Калининграде из политических соображений.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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oxana71
oxana71 #
21:37
Интересно, А сколько стоит КРЕМАТОРИЙ ? Могу дать предоплату за дальнейшие услуги по утилизации моего тела. Так с миру по нитке ..и голому будет рубашка.
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