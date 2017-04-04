Крупин: Крематория может не быть в Калининграде и через десять лет

Крематорий в Калининграде может не появиться даже через десять лет. Об этом сообщил журналистам во время рабочего выезда, во вторник, 4 апреля, глава комитета архитектуры и градостроительства Артур Крупин.
"Такая вероятность есть, если мы не найдём инвестора или не будет принята на государственном уровне какая-то программа. Этот объект капитального строительства не дешёвый, и из средств муниципалитета его не построить. У нас есть другие первоочередные задачи", - пояснил Крупин.
По словам чиновника, сейчас острой нужды в строительстве крематория нет. В ближайшее время, когда ресурсы городских кладбищ будут исчерпаны, ситуация в корне поменяется.
"В границах города отсутствуют территории, на которых можно размещать кладбища. Территории, которые заняты кладбищами, уже не позволяют спустя 10-12 лет проводить там какие-то работы. Мы заблаговременно пытаемся развить альтернативный способ захоронения через кремацию", - рассказал Крупин.
Сейчас городские власти намерены создать все условия для привлечения потенциальных инвесторов.
"Задачи муниципалитета — создать условия и подготовить площадку для возможности реализации этого проекта и, если инвестор выйдет на эту площадку, способствовать тому, чтобы он был построен своевременно", - заключил Крупин.
Во время этого же выезда, директор МУП "Альта" рассказал, что голландская компания отказалась инвестировать средства в строительство крематория в Калининграде из политических соображений.
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