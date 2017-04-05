В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям пользоваться соцсетями
В среду, 5 апреля, в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий запрет пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Об этом пишут "Известия".
Инициативу разработали в заксобрании Ленинградской области. Инициаторы хотят обязать россиян создавать страницы только под своим настоящим именем и предоставлять при регистрации паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.
За нарушение этого правила владельцев сайта хотят штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. А пользователя, который не сообщит об изменении данных или умышленно укажет недостоверную информацию, хотят штрафовать на сумму от одной до трёх тысяч рублей.
Кроме того, в соцсетях предлагают запретить информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия, а также распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее.
Если проект примут, он сможет вступить в силу уже с 1 января 2018 года.
"Сейчас сложная ситуация: соцсети — это многомиллионные виртуальные общества, влияющие на реальную жизнь страны. Актуальность документа подтверждена недавними громкими событиями — от несанкционированных политических выступлений до террористической опасности, — пояснил инициатор проекта Владимир Петров. — Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей. Верификация и строгий контроль за подлинностью имён лишь усилят цену собственного мнения и виртуального общения".
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