Twitter заблокировал почти 400 тыс. пользователей из-за пропаганды терроризма

Порядка 400 тыс. аккаунтов соцсети Twitter оказались заблокированными. Об этом сообщает "Регнум"

По данным СМИ, пользователи лишились доступа к аккаунтам из-за пропаганды терроризма. Работа аккаунтов была приостановлена во втором полугодии 2016 года.

В компании сообщили, что сейчас Россия занимает третье место по числу запросов об удалении контента. Лидером оказалась Турция, за ней следует Франция.

Ранее руководство Twiter заявило о том, что добилось успеха в блокировании доступа людям, распространяющим идеи террористов. При этом пользователи лишаются возможности вновь вернуться в соцсеть.