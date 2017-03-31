Певцу Николаю Носкову назначили курс восстановительной терапии
Фото: официальный сайт певца
По результатам проведённых исследований врачи назначили Николаю Носкову курс восстановительной терапии. Сейчас лечение идёт согласно плану, сообщается на официальном сайте певца.
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