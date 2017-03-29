Из-за болезни Николай Носков перенёс концерт в Калининграде

Певец Николай Носков перенёс весенний гастрольный тур по причине болезни. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.



"Уважаемые зрители! Концерты юбилейного гастрольного тура "6:0", которые были запланированы на апрель и май, переносятся на более поздний срок", — говорится в сообщении. Речь идёт, в частности, о концерте в Калининграде, который был запланирован на 14 мая — певец должен был выйти на сцену "Янтарь-холла". Помимо этого, отменены выступления в Самаре, Ульяновске, Пензе, Тель-Авиве, Хайфе и других городах.

Деньги за билеты, уже купленные зрителями, можно вернуть в местах их приобретения. Даты, на которые будут перенесены концерты, организаторы обещают сообщить позже.