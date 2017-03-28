Врачи рассказали о состоянии Николая Носкова

Состояние певца Николая Носкова, которого госпитализировали во вторник, стабилизировалось. Об этом сообщается на официальной странице артиста в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, во вторник, 28 марта, стало известно, что певец Николай Носков в тяжёлом состоянии попал в больницу. Ему необходимо было удалить тромб в шейном отделе.



Концерт Носкова в Калининградской области запланирован на 14 мая. Певец выступит в "Янтарь-холле".

