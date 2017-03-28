Врачи рассказали о состоянии Николая Носкова
Фото с официального сайта Николая Носкова
Состояние певца Николая Носкова, которого госпитализировали во вторник, стабилизировалось. Об этом сообщается на официальной странице артиста в соцсети "ВКонтакте".
Концерт Носкова в Калининградской области запланирован на 14 мая. Певец выступит в "Янтарь-холле".
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