Стали известны даты второго мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске

По решению губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова 2, 9, 16 и 23 сентября 2017 года в Зеленоградске пройдёт второй мировой чемпионат фейерверков. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского ГО.



"В настоящее время формируется организационный комитет предстоящего события мирового масштаба. В состав организационного комитета от МО "Зеленоградский городской округ" включён глава администрации Сергей Андреевич Кошевой", — сообщается на сайте.



В прошлом году В прошлом году в чемпионате приняли участие девять пиротехнических команд из девяти стран , а мероприятие посетили в общей сложности около 500 тысяч зрителей. В 2016 году абсолютным победителем мирового чемпионата фейерверков стали белорусские пиротехники из команды "Кальвин".