Стали известны даты второго мирового чемпионата фейерверков в Зеленоградске
Фото с сайта Зеленоградского ГО
По решению губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова 2, 9, 16 и 23 сентября 2017 года в Зеленоградске пройдёт второй мировой чемпионат фейерверков. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского ГО.
"В настоящее время формируется организационный комитет предстоящего события мирового масштаба. В состав организационного комитета от МО "Зеленоградский городской округ" включён глава администрации Сергей Андреевич Кошевой", — сообщается на сайте.
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