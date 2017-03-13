Алиханов: в фестивале фейерверков 2017 года задействуют "Крузенштерн"
Барк "Крузенштерн" задействуют в мировом фестивале фейерверков, который пройдёт в сентябре 2017 года в Зеленоградске. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время онлайн-презентации туристического продукта региона с выставки "Интурмаркет-2017" в понедельник, 13 марта.
"Пользуясь случаем, приглашаю всех в сентябре этого года приехать в Калининградскую область в город Зеленоградск. Прямо рядом с Куршской косой у нас там будет участие и "Крузенштерна". Будет очень красиво, — отметил Алиханов. — Замечательное событие мирового уровня. И в этом году собираемся сделать его ещё более фееричным, поэтому с удовольствием будем ждать вас в гости".
Он также перечислил свои любимые мероприятия событийного туризма в Калининградской области. Среди них оказались фестиваль короткометражных фильмов "Короче" и "Калининград Сити Джаз".
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