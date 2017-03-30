"Надо быть идиотом, чтобы такое проворачивать": главврач областной больницы о скандале с закупкой маммографа

Главный врач Калининградской областной больницы Константин Поляков покинет свой пост 3 апреля . В последние дни в качестве руководителя главной региональной клиники Поляков рассказал Клопс.Ru о скандале вокруг маммографа и закупок лекарств, своём увольнении и о том, что изменилось в медучреждении за годы его работы.

Константин Поляков пришёл на практику в областную больницу в 1977 году, а после вуза стал здесь работать. Заведовал травматологией, стал главным травматологом Калининградской области, а в 1988 году впервые возглавил КОКБ. Тогда началось строительство диагностического центра, который открыли в 1991 году. "Мы называли его "последний подарок Советского Союза", потому что это был последний из девяти центров, построенных до развала страны. Для того времени диагностический центр был оснащён по последнему слову техники", — говорит Поляков.

Был депутатом Калининградской областной думы 1-го, 2-го и 3-го созывов, ради депутатской деятельности покидал пост главврача. Во второй раз возглавил областную больницу в 2011 году.

Что было сделано

— Тогда была очень тяжёлая ситуация с исполнением федеральной целевой программы по здравоохранению. Деньги выделили, а работы шли медленно. За пять лет мы полностью отремонтировали крыши, фасады больничных зданий, поставили новые окна, заменили всё отопление, частично — канализацию, — рассказывает Поляков. — Оснастили реанимацию по последнему слову техники. Появились современное приёмное отделение и один из лучших в России сосудистый центр. Построили экстренную лабораторию и уникальную операционную для сложных операций высокого уровня, офтальмологический центр. Открыли новый патологоанатомический корпус и получили сложное оборудование для исследований.

О проблемах онкологической службы

По словам Полякова, жалобы на работу онкологических служб — обычное дело не только в нашей стране:

Слышал от специалистов из онкоцентра в Миннесоте, что на них жалуются не меньше нашего. Болезнь сложная, и не всегда исход зависит от врачей и их искусства. У кого есть деньги, едут в Израиль, Германию, Америку. Но в принципе, тактика лечения во всём мире одинакова. Отличается уход, подход и организация. Около 80% жалоб связаны с тяжестью заболевания, здесь помочь мы не можем.

Поляков согласен, что гистологические исследования в Калининграде делают долго, причины этого — старое оборудование и нехватка докторов: их было четыре на всю область. Сейчас, по заверениям главврача, эта проблема решена:

Материалы исследуются в соответствии с нормативами — от 3 до 7 суток, костная ткань — 14. В экстренных случаях исследования проводят в течение суток. Но всё равно нагрузка на гистологов колоссальная, так как по штату нужно около 10 врачей, а работает шестеро.

Что касается организации лечения онкологических больных, то, по словам Полякова, "в основном система отлажена":

Сложности есть, но не повсеместно. Я не поверю, чтобы врач-онколог просто отписался и куда-то отфутболил больного. Что касается консилиумов, то раньше их проводили один раз в неделю, а сейчас — четыре раза. Конечно, очереди есть, потому что загрузка очень большая.

По словам Полякова, Александр Кравченко, будучи руководителем онкоцентра, организовал приём так, что местные медики могут онлайн консультироваться со специалистами Института им. Герцена.

— Высокий рост онкологических заболеваний сейчас наблюдается во всём мире, и по одному щелчку ситуация в регионе не изменится. Александр Кравченко — специалист в этом вопросе, если он сделает так, как мыслит, думаю, ситуация в онкологии наладится, — считает Константин Поляков.

О махинациях с маммографом

Я не могу комментировать выступления врио губернатора Калининградской области, это было бы неправильно, — Константин Иванович аккуратно обходит острый вопрос. — Есть разные точки зрения, у меня она своя. Документы были представлены так, как надо. Если руководство области посчитало, что в этом есть преступление или умысел, значит, соответствующие структуры будут разбираться.

Константин Иванович пояснил, что есть разные взгляды на техническое задание.

"Это огромная пачка бумаг с указанием параметров оборудования, в которых только специалистам под силу разобраться. Были ошибки, в том числе чисто механические, поэтому техзадание пришлось несколько раз переписывать", — добавил Поляков.

По его словам, в подготовке и согласовании техзадания участвовало очень много специалистов и структур.

Наши врачи, которые будут работать на этом оборудовании, обозначали параметры, это обсуждала целая комиссия — и я, и рентгенологи, и начмед, и те, кто оформляет документацию. Составлялись документы, их отдавали на проверку в минздрав. Там согласовывали, и только после этого документы отдавали в конкурсное агентство, — говорит Поляков.

Техзадание, по словам Полякова, правили несколько раз и передавали из инстанции в инстанцию. Процесс согласования шёл очень долго.

Главврач рассказал также о роли некоего Полковникова, чью фамилию называл глава региона, комментируя ситуацию с маммографом:

Наш сотрудник Полковников с документами ходил везде, решал вопросы. С кем он общался, о чём — я не знаю. Врио губернатора считает, что в этом процессе присутствует коррупционная составляющая. Но это нужно доказать, разобраться — возможно, и была. Не могу отрицать, но и однозначно сказать "да" не могу. Кухня непростая. Но по-человечески я хочу сказать: нужно быть идиотом, зная, что вопрос находится под контролем губернатора, проворачивать какие-то махинации. Полковников же не сумасшедший. Я думаю, скорее всего, была путаница. Работа с такими документами сложная и кропотливая — и врио губернатора говорит, что нужно навести порядок в этой системе, сделать её единой.

По словам Полякова, закупка нового оборудования и программного обеспечения всегда связана с рядом сложностей. Как правило, это недобросовестная конкуренция между поставщиками.

Взять, например, программу "Барс", которая была закуплена для медучреждений. Она должна обеспечивать доступом к данным пациента. Программа оказалась сырой и недоработанной — мучает всех медиков региона, постоянно зависает, её приходится дублировать на бумаге. Другая проблема — неподготовленность персонала, который не всегда умеет работать с новыми программами, — считает Поляков.

Об участии заместителя в закупках лекарств

— Я, если честно, не проверял, но думаю, это действительно так, — говорит Константин Иванович. — Поставкой лекарственных препаратов в областную больницу занимается 19 компаний. На аукционах они не представляют информации об учредителях. И я как руководитель не вижу, кто учредитель, и даже порой названий этих компаний не знаю. Я думаю, что и закупочный отдел тоже, если специально не интересуется. Сын Вайсбейна там четвёртый или пятый учредитель. Что касается конфликта интересов, то мой заместитель Игорь Зиновьевич не является распорядителем кредитов. Он не осуществляет закупки, эта сфера не находится у него в подчинении. Ну да, в компании работает его сын. Но у нас область такая маленькая, что если коснуться остальных компаний, то и там найдутся родственники наших врачей. Мы с юристами и адвокатами посмотрели документы, криминала там нет. Это некрасиво — да. Но это не криминально. Я переговорил с Игорем Зиновьевичем, он пообещал разобраться. Ему доверяют руководить больницей после моего ухода. Так что не думаю, что там есть коррупционная составляющая.

О своём увольнении

О том, что я должен покинуть свой пост, мне озвучили в кабинете у Баринова (заместитель врио губернатора Калининградской области по социальным вопросам — Прим. ред.). Сказали сначала: идите в минздрав, там решите этот вопрос. Но я говорю, мол, если что-то решили, то скажите мне об этом открыто и конкретно. Тогда и узнал, что со мной расторгают контракт. Причину увольнения не сказали. Но и правильно: по закону работодатель может её не озвучивать. Я с этим согласился. У них есть свои причины. Я думаю, что они связаны с новым руководством, с новым стилем работы. Врио губернатора абсолютно правильно говорил: "Хотите в новой струе двигаться — кадры нужно менять". Я не вижу в этом трагедии. Пришла новая команда, они хотят по-другому работать, у них свои взгляды.

Заметно, что Константин Иванович относится к ситуации философски:

— Каждый руководитель всегда должен держать калитку открытой. Но не нужно было связывать это с коррупционными составляющими, надо было пригласить меня и всё объяснить — мол, задачи и цели у нас другие. Чего уж было тень на плетень наводить... Но я не в обиде.