"Расторгли контракт без объяснения причин": Поляков о своём увольнении из областной больницы

Главный врач областной клинической больницы Калининградской области подтвердил информацию об уходе с должности. Он сообщил об этом Клопс.Ru.



Константин Поляков рассказал, что во вторник вечером его вызвали к вице-губернатору (Илье Баринову, — Прим. ред.), где сообщили, что с ним расторгают контракт. "По закону мне имеют право не объяснять причин", — отметил главный врач.



На вопрос о том, куда планирует пойти работать, Поляков сказал: "Пока никуда не позвали. В пятницу последний день, потом я буду безработным". Главврач подчеркнул, что сам он покидать должность не хотел.



Ранее источник Клопс.Ru сообщал, что Константин Поляков Ранее источник Клопс.Ru сообщал, что Константин Поляков покинет должность, которую занимал с 1988 года . Он неоднократно избирался в областную думу. В парламенте четвёртого созыва с 2006 по 2011 год занимал пост вице-спикера. В этот период больницей руководили Алексей Стенин (до 2008 года) и Алла Горачковская (до 2011 года). В 2011 году Поляков вернулся на должность главного врача.