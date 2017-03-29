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Главная Новости Общество

"Расторгли контракт без объяснения причин": Поляков о своём увольнении из областной больницы

11:00
  2977 4
  • Константин Поляков
Константин Поляков
Фото из архива Клопс.Ru
Главный врач областной клинической больницы Калининградской области подтвердил информацию об уходе с должности. Он сообщил об этом Клопс.Ru.

Константин Поляков рассказал, что во вторник вечером его вызвали к вице-губернатору (Илье Баринову, — Прим. ред.), где сообщили, что с ним расторгают контракт. "По закону мне имеют право не объяснять причин", — отметил главный врач.

На вопрос о том, куда планирует пойти работать, Поляков сказал: "Пока никуда не позвали. В пятницу последний день, потом я буду безработным". Главврач подчеркнул, что сам он покидать должность не хотел.

Ранее источник Клопс.Ru сообщал, что Константин Поляков покинет должность, которую занимал с 1988 года. Он неоднократно избирался в областную думу. В парламенте четвёртого созыва с 2006 по 2011 год занимал пост вице-спикера. В этот период больницей руководили Алексей Стенин (до 2008 года) и Алла Горачковская (до 2011 года). В 2011 году Поляков вернулся на должность главного врача.

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4 комментария Правила комментирования

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tip4ik
4ik tip #
11:31
а не засиделся ли он на своей должности???
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Prist
Prist #
13:04
Да нет, кто кто, а он то на своем месте.
Больница имеет самый высокий профессиональный уровень в Калининградской области.
И во многом это, его заслуга.
Абсолютно непродуманное решение, по освобождению его от должности.
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ТатьянаТатьяна65328
Татьяна Татьяна #
12:10
Дело не в том, засиделся...Читайте выше-  в это время больницей " руководили Алексей Стенин (до 2008 года) и Алла Горачковская (до 2011 года)" Именно Стенин привел Полковникова , а Горчаковская нежно с  ним дружила..... Да и с бухгалтерией там давно и не все в порядке... 
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ches6053
ches6053 #
12:20
Наконец то
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