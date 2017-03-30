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Немецкое кадровое агентство ищет актёров на роль "русских" для учений НАТО

10:33
  754 5
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с вооружёнными силами США и НАТО, ведёт поиск статистов на роль "русских" для учений альянса. Об этом сообщается на сайте berlin.de.

Актёры будут изображать мирное население на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Статисты будут носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками. При помощи этого оборудования планируется считать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". За работу актёрам предлагается плата в размере 88–120 евро в день.

Кадровое агентство ранее набирало актёров для учений, приближенных к условиям Афганистана. В объявлении не указано, для какого сценария требуются "русские". Люди нужны к 26 апреля. Само объявление о поиске актёров опубликовали 22 марта. Обязательное условие для статистов — владение русским языком. В требованиях указано, что желательно также знание немецкого и английского языков. Преимуществом для соискателей является знание чешского и польского.

На полигоне построено 10 деревень по 10–30 домов в каждой. На каждую деревню нужно 30–100 статистов. На сайте указано, что актёры нужны для создания условий, "максимально приближенных к реальности".

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5 комментариев Правила комментирования

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Inssider
Inssider #
10:57
Их концепция давно известна и понятна.
После распада до основания разграбленной изнутри страны на ее территории неминуемо начнется бандитская резня богатых, нарочито и хвасливо выставляющихся сейчас на показ, из опорных социальных групп воровского режима, допущенных глумящейся над страной агентурой ЦРУ к соучастию в разграблении страны, гражданская бойня и междоусобные разборки местных феодал-олигархов.
Есть что делить, к кому предъявлять претензии и у кого отбирать. Крови будет море!
В этот момент, в западные регионы агонизирующей страны для создания буфера на границе "золотого Миллиарда" войдут военно-полицейские силы под командованием американцев, в которые, само собой, с готовностью войдут наши бывшие восточноевропейские сателлиты.
И, судя по всему, этот момент уже скоро, уже вот-вот.
Готовимся!!!
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
11:11
Не переживай, тебя нейтрализуют задолго до того, как над Рейхстагом вновь будет виться Знамя Победы, утвержденное рукой российского солдата
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
11:14
Потому что нацпредатели и ксенопатриоты, в условиях военного времени, должны быть нейтрализованы первоочередно - и поделом. Собаке - собачья смерть! Слава России!
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Inssider
Inssider #
11:14
Не переживай, тебя нейтрализуют задолго до того, как над Рейхстагом вновь будет виться Знамя Победы, утвержденное рукой российского солдата
В отличие от наших вояк я не пользуюсь смартфонами и не езжу в зарубежных автомобилях.
А вот они окажутся на прицеле моментально!
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
11:36
Зато ты пользуешься Интернетом. И я по секрету тебе скажу, что при большом желании, тебя не скроют даже стопицот проксей, прокинутых через стопицот впн - но твоя персона пока что не привлекает к себе большого внимания
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