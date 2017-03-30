Немецкое кадровое агентство ищет актёров на роль "русских" для учений НАТО
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с вооружёнными силами США и НАТО, ведёт поиск статистов на роль "русских" для учений альянса. Об этом сообщается
на сайте berlin.de.
Актёры будут изображать мирное население на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Статисты будут носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками. При помощи этого оборудования планируется считать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". За работу актёрам предлагается плата в размере 88–120 евро в день.
Кадровое агентство ранее набирало актёров для учений, приближенных к условиям Афганистана. В объявлении не указано, для какого сценария требуются "русские". Люди нужны к 26 апреля. Само объявление о поиске актёров опубликовали 22 марта. Обязательное условие для статистов — владение русским языком. В требованиях указано, что желательно также знание немецкого и английского языков. Преимуществом для соискателей является знание чешского и польского.
На полигоне построено 10 деревень по 10–30 домов в каждой. На каждую деревню нужно 30–100 статистов. На сайте указано, что актёры нужны для создания условий, "максимально приближенных к реальности".
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