Немецкое кадровое агентство ищет актёров на роль "русских" для учений НАТО

Немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с вооружёнными силами США и НАТО, ведёт поиск статистов на роль "русских" для учений альянса. Об этом сообщается на сайте berlin.de.



Актёры будут изображать мирное население на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Статисты будут носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками. При помощи этого оборудования планируется считать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". За работу актёрам предлагается плата в размере 88–120 евро в день.



Кадровое агентство ранее набирало актёров для учений, приближенных к условиям Афганистана. В объявлении не указано, для какого сценария требуются "русские". Люди нужны к 26 апреля. Само объявление о поиске актёров опубликовали 22 марта. Обязательное условие для статистов — владение русским языком. В требованиях указано, что желательно также знание немецкого и английского языков. Преимуществом для соискателей является знание чешского и польского.



На полигоне построено 10 деревень по 10–30 домов в каждой. На каждую деревню нужно 30–100 статистов. На сайте указано, что актёры нужны для создания условий, "максимально приближенных к реальности".