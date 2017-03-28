Велодорожка и гид-приложение: директор национального парка "Куршская коса" рассказал, что ожидает туристов в новом сезоне

В новом сезоне посетителей национального парка "Куршская коса" ждёт открытие велодорожки. О новшествах и о том, что привлекает туристов в парке, его директор Анатолий Калина рассказал "РИА Новости" в рамках спецпроекта "Год экологии".

"Из Германии в основном едут люди, которые либо жили здесь, либо приезжали сюда еще детьми, – сказал Калина о национальном составе посетителей парка. – А россияне приезжают, именно те, кто заинтересован посмотреть Калининградскую область, посмотреть Куршскую косу, посмотреть быт".

По его словам, прирост количества посетителей, которые сейчас ездят в парк не только летом, но и в остальные сезоны, связан с удачным использованием технологий. В 2016 году команда парка запустила приложение-гид, рассказывающее про туристические маршруты и знакомящее с историей косы. За год приложение, работающее пока только на русском языке, скачали около 7 тыс. раз: вскоре его переведут на английский и немецкий.

"Я считаю, что наше приложение лучшее на данный момент, лучше еще никто не придумал, – говорит Калина. – В России в таком формате как у нас — это первое и единственное приложение. Некоторые делают похожие, но они не настолько информативны и просты. С нашим приложением может справиться любой первоклассник".

Главной проблемой парка Калина назвал мусор, который оставляют туристы. Бороться с этим собираются с помощью акций для детей: по мнению сотрудников "Куршской косы", именно они смогут донести взрослым о необходимости убирать за собой.

Директор парка рассказал изданию о любимых маршрутах и местах. Так, одним из лучших он назвал маршрут "Королевский бор", где растут 300-летние деревья. Другое место – Белую дюну – надо видеть со стороны залива: "Мы открыли маршрут на кораблике, когда он подходит к Белой дюне, то перед вами открывается вид 40-метровой горы песка".