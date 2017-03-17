В новом сезоне на Куршской косе изменят туристические маршруты

На территории национального парка "Куршская коса" в этом сезоне будут изменены туристические маршруты, рассказал директор парка Анатолий Калина в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



"У нас заложены работы на расширение парковочных мест, — сообщил директор. — Также мы будем изменять все наши маршруты. Сейчас будем разбираться с теми арендаторами, которые у нас есть — не будет этого рынка, будет очень красиво".