В новом сезоне на Куршской косе изменят туристические маршруты
На территории национального парка "Куршская коса" в этом сезоне будут изменены туристические маршруты, рассказал директор парка Анатолий Калина в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
.
"У нас заложены работы на расширение парковочных мест, — сообщил директор. — Также мы будем изменять все наши маршруты. Сейчас будем разбираться с теми арендаторами, которые у нас есть — не будет этого рынка, будет очень красиво".
Также Калина напомнил, что в парке появится заправочная станция для электромобилей. Ранее сообщалось, что электрозарядная станция (ЭЗС) будет введена в эксплуатацию
на Куршской косе в четвёртом квартале этого года. Помимо неё, на территории Калининградской области появятся пять зарядных станций для электромобилей.
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