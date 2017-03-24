Госдума одобрила штраф за ввоз в Россию свыше пяти литров крепкого спиртного
Госдума одобрила в первом чтении запрет на ввоз в страну свыше пяти литров крепкого алкоголя, на котором нет российских акцизных марок. Об этом сообщает РБК
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В законопроекте указано, что под запрет попадёт алкоголь крепче 28 градусов, объёмом свыше 5 литров, на котором отсутствуют российские акцизные марки. Штрафовать хотят как за ввоз подобной продукции в страну, так и за её перемещение по России. Размер штрафа составит от 3 до 5 тыс. рублей.
По мнению автора документа, сенатора Сергея Рябухина, ввоз алкоголя в страну физическими лицами приносит убытки российским производителям. Серьёзную конкуренцию им он видит в дешёвой водке из Казахстана и других стран. По словам Рябухина, россияне ввозят алкоголь целыми автомобилями, утверждая, что он предназначен для личного употребления, а затем продают в магазинах.
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