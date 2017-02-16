В России предложили красить метиловый спирт, чтобы избежать отравлений

"Усилить неприятный запах метанола пытались ещё в Советском Союзе. Однако просто закрывали нос и пили. И сегодня метанол ведь не лавандой пахнет, не шалфеем и не ромашкой. Но это не отпугивает зависимых. Усилить неприятный запах можно, это будет определенный маркер. Но, на мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу", — приводит пресс-служба ОП слова Султана Хамзаева.
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