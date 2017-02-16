В России предложили красить метиловый спирт, чтобы избежать отравлений

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев планирует предложить Росспиртпрому окрашивать метиловый спирт, чтобы избежать массовых отравлений. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.



Такие меры предлагается предпринять, чтобы обезопасить людей и избежать массовых отравлений. Ранее Минпромторг и Росалкогольрегулирование предлагали придавать метиловому спирту специфический запах. После этого вещество нельзя будет использовать при производстве алкоголя.



"Усилить неприятный запах метанола пытались ещё в Советском Союзе. Однако просто закрывали нос и пили. И сегодня метанол ведь не лавандой пахнет, не шалфеем и не ромашкой. Но это не отпугивает зависимых. Усилить неприятный запах можно, это будет определенный маркер. Но, на мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу", — приводит пресс-служба ОП слова Султана Хамзаева.