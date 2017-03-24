От одной из башен-"близнецов" в Железнодорожном осталась груда кирпичей (фото)

Власти Правдинского городского округа полностью разобрали одну из немецких водонапорных башен-"близнецов" в посёлке Железнодорожный. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители в пятницу, 24 марта.



К разборке башен приступили ещё 20 марта 2017 года. В первую очередь рабочие сняли деревянные конструкции, а также стали разбирать одну из них. Сейчас на месте строения осталась только груда кирпичей. По словам местных жителей, в настоящее время (в пятницу днём) на месте нет никого — работы приостановлены.



Напомним, что башни-"близнецы" Напомним, что башни-"близнецы" находятся на балансе Правдинского городского округа. Поскольку они не являются памятниками культурного наследия, решение местных властей разобрать их не противоречит закону. При этом строения были единственными парными башнями как в Калининградской области, так и в России.



Однако, по словам главы региональной Службы государственной охраны памятников Евгения Маслова, на внесение строений в реестр памятников культурного наследия Однако, по словам главы региональной Службы государственной охраны памятников Евгения Маслова, на внесение строений в реестр памятников культурного наследия уйдёт порядка пяти-шести месяцев — за это время их, конечно, уже разберут.