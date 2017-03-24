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От одной из башен-"близнецов" в Железнодорожном осталась груда кирпичей (фото)

Автор: Владимир Аксёнов
11:07
  816 3
Фото: Иван Митрофанов
2 фото
Власти Правдинского городского округа полностью разобрали одну из немецких водонапорных башен-"близнецов" в посёлке Железнодорожный. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители в пятницу, 24 марта.  

К разборке башен приступили ещё 20 марта 2017 года. В первую очередь рабочие сняли деревянные конструкции, а также стали разбирать одну из них. Сейчас на месте строения осталась только груда кирпичей. По словам местных жителей, в настоящее время (в пятницу днём) на месте нет никого — работы приостановлены.

Напомним, что башни-"близнецы" находятся на балансе Правдинского городского округа. Поскольку они не являются памятниками культурного наследия, решение местных властей разобрать их не противоречит закону. При этом строения были единственными парными башнями как в Калининградской области, так и в России.

Ранее жители Калининградской области опубликовали петицию на имя врио губернатора Антона Алиханова, в которой требуют остановить разрушение башен.

Однако, по словам главы региональной Службы государственной охраны памятников Евгения Маслова, на внесение строений в реестр памятников культурного наследия уйдёт порядка пяти-шести месяцев — за это время их, конечно, уже разберут.

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3 комментария Правила комментирования

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Barmaley067
Barmaley067 #
12:49
"...на внесение строений в реестр памятников культурного наследияуйдёт порядка пяти-шести месяцев..."
А до сих пор этого сделать было некогда!
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Prist
Prist #
13:10
Когда кто-то хочет что-то сделать, он, любым путём, изыскивает возможность!
А когда никто ничего не хочет, все безразличны и индифферентны, то находиться причина, позволяющая никому ничего не делать....вообще...!
А придумывать только различные оправдания к своему бездействию!
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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
13:33
Это как же нужно ненавидеть родную область!
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