Власти Правдинского округа назвали причину сноса башен-"близнецов"

Башни-"близнецы" в посёлке Железнодорожный Правдинского городского округа разбирают из-за того, что они находятся в аварийном состоянии. Об этом Клопс.Ru сообщил глава администрации муниципального образования Евгений Баранов в понедельник, 20 марта.



"Эти давно разрушающиеся объекты находятся на территории железной дороги, практически на путях. Они давно не используются и по большей части уже разрушены. Калининградская железная дорога не раз давала предписания на их устранение в связи с тем, что они разрушаются, а их элементы падают на пути", — пояснил Баранов.



Он также отметил, что пока не планируется полный демонтаж башен. Разборка будет вестись постепенно по мере возникновения новых аварийных участков. При этом кирпичи, которые остаются, отвозят на муниципальный склад. Их в дальнейшем собираются использовать для нужд городского округа.



Ранее стало известно, что одну из водонапорных башен-"близнецов" довоенной постройки Ранее стало известно, что одну из водонапорных башен-"близнецов" довоенной постройки рабочие стали разбирать на кирпичи . На сегодняшний день это уникальные парные башни как в Калининградской области, так и в России. Предполагалось, что собственником этих объектов является Калининградская железная дорога. Однако в пресс-службе компании опровергли данное предположение, сообщив, что башни находятся на балансе муниципалитета.



Глава региональной Службы государственной охраны памятников Евгений Маслов отметил, что у этих башен есть определённые признаки памятника истории и культуры. Но в своё время они не были включены в список даже выявленных памятников культурного наследия. Поэтому Глава региональной Службы государственной охраны памятников Евгений Маслов отметил, что у этих башен есть определённые признаки памятника истории и культуры. Но в своё время они не были включены в список даже выявленных памятников культурного наследия. Поэтому ведомство не может вмешаться в данную ситуацию . При этом на внесение башен в реестр памятников культурного наследия уйдёт порядка пяти-шести месяцев. А за это время их, скорее всего, уже разберут.