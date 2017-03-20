В Железнодорожном разбирают на кирпич немецкие водонапорные башни-"близнецы"

В пос. Железнодорожный Правдинского района разбирают на кирпич уникальные водонапорные башни довоенной постройки. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила калининградка Светлана Коновалова.

Как утверждает "Комсомольская правда — Калининград", башни ранее принадлежали Калининградской железной дороге, а потом были проданы частному лицу. По информации издания, их снос начался с подачи нынешнего владельца. На сегодняшний день это единственные подобные парные башни как в Калининградской области, так и в России.

В пресс-службе КЖД, комментируя эту информацию, заявили, что водонапорные башни-"близнецы" в Железнодорожном никогда не входили в имущественный комплекс ОАО "РЖД". "С начала 2000-х годов они находятся на балансе муниципалитета", — сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.



