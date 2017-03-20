Служба госохраны памятников не может вмешаться в ситуацию с башнями-"близнецами" в Железнодорожном

У этих башен есть определённые признаки памятника истории и культуры. Но в своё время они не были включены в список даже выявленных памятников культурного наследия. Поэтому у службы, к сожалению, нет легальных инструментов, чтобы вмешаться в эту ситуацию", — рассказал Маслов.
Может быть, через пять месяцев. Есть процедура и порядок, которые были приняты Государственной думой в прошлом году. И там всё по дням расписано. Если мы нарушим их, то это повлечёт за собой судебные тяжбы с собственником, и мы однозначно проиграем, — отметил Маслов. — Такая длительная процедура потребует также серьёзных финансовых средств, поэтому к тому времени, как мы включим эти объекты в реестр, я боюсь, что их уже разберут".
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«Аварийное состояние башен-"близнецов" в посёлке Железнодорожном»
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