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Служба госохраны памятников не может вмешаться в ситуацию с башнями-"близнецами" в Железнодорожном

Автор: Владимир Аксёнов
16:34
  383 1
Фото Виктора Гусейнова
Служба государственной охраны памятников, скорее всего, не успеет включить две водонапорные башни в посёлке Железнодорожный в реестр памятников культурного наследия — их быстрее разберут на кирпичи. Такое мнение Клопс.Ru высказал глава ведомства Евгений Маслов в понедельник, 20 марта.

У этих башен есть определённые признаки памятника истории и культуры. Но в своё время они не были включены в список даже выявленных памятников культурного наследия. Поэтому у службы, к сожалению, нет легальных инструментов, чтобы вмешаться в эту ситуацию", — рассказал Маслов.

Он также отметил, что дело усложняется длительной процедурой по включению того или иного объекта в реестр памятников культурного значения. По оценкам Евгения Маслова, для этого понадобится приблизительно полгода.

Может быть, через пять месяцев. Есть процедура и порядок, которые были приняты Государственной думой в прошлом году. И там всё по дням расписано. Если мы нарушим их, то это повлечёт за собой судебные тяжбы с собственником, и мы однозначно проиграем, — отметил Маслов. — Такая длительная процедура потребует также серьёзных финансовых средств, поэтому к тому времени, как мы включим эти объекты в реестр, я боюсь, что их уже разберут".

Ранее стало известно, что одну из водонапорных башен-"близнецов" довоенной постройки неизвестные начали разбирать на кирпичи. На сегодняшний день это уникальные парные башни как в Калининградской области, так и в России. Предполагалось, что собственником этих объектов является Калининградская железная дорога. Однако в пресс-службе компании опровергли данное предположение, сообщив, что башни находятся на балансе муниципалитета.

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
17:13
Не могут или не хотят?
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