Калининградцы собирают подписи против разборки башен-"близнецов" в пос. Железнодорожный
Жители Калининградской области опубликовали петицию на имя врио губернатора Антона Алиханова, в которой требуют остановить разрушение башен-"близнецов" в посёлке Железнодорожный Правдинского городского округа. Обращение размещено на сайте Change.org.
"Здания до последних дней находились в отличном состоянии, угрожающие проезду поездов деревянные конструкции были демонтированы в начале 2017 года, а сами кирпичные строения не имели никаких повреждений. Полностью целые несущие стены без трещин и железобетонные перекрытия не имеют признаков аварийности и обрушения", — сообщает автор петиции Ксения Семёнова.
Напомним: в марте 2017 года стало известно, что рабочие начали разбирать одно из строений. Водонапорные башни-"близнецы" находятся на балансе городского округа.
Поскольку они не являются памятниками культурного наследия, решение местных властей разобрать их не противоречит закону. Сам глава Правдинского городского округа Евгений Баранов сообщил, что башни находятся в аварийном состоянии. Они постепенно разрушаются, а их элементы падают на железнодорожные пути. При этом на сегодняшний день это единственные парные башни как в Калининградской области, так и в России.
По словам главы региональной Службы государственной охраны памятников Евгения Маслова, башни имеют определённые признаки памятника истории и культуры. Но в своё время они не были включены в список выявленных памятников культурного наследия, поэтому сейчас ведомство не может вмешаться в сложившуюся ситуацию
. На внесение же башен в реестр памятников культурного наследия уйдёт порядка пяти-шести месяцев — за это время их, скорее всего, уже разберут.
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