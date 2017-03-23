Рыбный шницель и куриное суфле: чем кормят в калининградских детсадах за 102 рубля в день





Журналисты "Страны Калининград" решили выяснить, чем кормят малышей за 102 рубля в день — именно столько выделяется на питание в детсадах. Сумма рассчитана на пятиразовое питание и, по идее, не позволяет сильно развернуться. О "проверке" детсад предупредили за полчаса. С марта в детских садах Калининграда повысилась плата — теперь родители отдают в месяц 2250 рублей . В мэрии утверждали, что основная часть этой суммы уходит на питание, ведь продукты за два года подорожали.Журналисты "Страны Калининград" решили выяснить, чем кормят малышей за 102 рубля в день — именно столько выделяется на питание в детсадах. Сумма рассчитана на пятиразовое питание и, по идее, не позволяет сильно развернуться. О "проверке" детсад предупредили за полчаса.

Куриное суфле и лимонный компот

Сначала заглянули в группу — малыши уплетали обед с удовольствием: гороховый суп со сметаной, куриное суфле с пюре из тушёной свёклы и компот из лимона.

— Нам нравится! — хором кричали дошкольники. — В садике вкусно: больше всего любим борщ, свекольник, голубцы и котлеты. А дома нравится есть каши.

На вопрос о самой вредной еде малыши отрапортовали: конфеты, чипсы, кока-кола.

А потом признались, что родители иногда им всё же это дают, но по чуть-чуть.

— Нормативы по питанию чётко прописаны в СанПиНах, и они разные для детей 1–3 лет и 3–7 лет. Меню меняется в зависимости от сезона: сейчас, конечно, свежих овощей нет — в прошлогоднем урожае к этому моменту уже накапливаются вредные вещества, давать их нельзя, а тепличные "разносолы" не по карману. Так что восполняем витаминный дефицит фруктами — даём яблоки, бананы, цитрусовые. Помогает кисель: он у нас обогащён витаминами и пробиотиками. Кстати, используем его и для изготовления сладких подливок, — рассказывает заведующая д/с №36 Светлана Комарова. — Постоянно общаемся с родителями, наблюдаем за детьми, чтобы понять, что им больше нравится. Аллергикам готовим отдельно. Готовим по технологическим картам, рецепты берём из рекомендованного сборника, но можем адаптировать их под себя.

Список того, чем кормят малышей, вполне симпатичный: харчо, бульон с гренками, куриные кнели, рыбный шницель, ленивые голубцы с курицей. Разнообразное меню разрабатывается на 20 дней.