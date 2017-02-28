В Калининграде с 1 марта повышается плата за посещение детских садов

С 1 марта в Калининграде повышается родительская плата (стоимость посещения детсадов). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В комитете по образованию приняли решение поднять плату до 2 250 рублей. Последний раз стоимость посещения детсадов повышалась два года назад — 1 марта 2015 года. Тогда она составила 2 000 рублей для общеразвивающих групп и 2 200 — для групп компенсирующей направленности.
В комитете по образованию заявили, что родительскую плату приходится увеличивать из-за роста цен на продукты.
"Несмотря на рост цен на продукты, удавалось удерживать родительскую плату на этом уровне, выдерживая нормы питания и СанПиНы. Родительская плата в размере 2 250 рублей — это тот уровень, который установлен постановлением правительства Калининградской области для нашего муниципалитета", — рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.
По словам Петуховой, практически вся сумма, на которую повышается плата, будет направлена на организацию питания, и только четыре процента — на хозяйственно-бытовое обслуживание.
В группах кратковременного пребывания плата возрастает с 550 до 635 рублей — при 4-5-часовом пребывании детей с одним приёмом пищи.
"Город продолжает выполнять все ранее принятые на себя социальные обязательства. Это касается 50-процентной льготы для малообеспеченных, одиноких и многодетных родителей. Таких в Калининграде порядка 2 000 семей", — отметила Петухова.
Что касается компенсации родительской платы на двоих и каждого последующего ребёнка, уточнила Татьяна Петухова, то это полномочия субъекта Федерации, то есть области. Согласно принятому правительством региона постановлению, компенсационные выплаты будут производиться в соответствии с заявлениями родителей — при условии, что прожиточный уровень в семье не превышает прожиточного минимума. В детские сады уже направлен текст постановления, и родители могут получить у педагогов разъяснения по этому поводу.
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