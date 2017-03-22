Суд обязал администрацию Багратионовска улучшить качество воды

Администрацию Багратионовского ГО обязали до 1 сентября заменить устаревшие водопроводные сети, из-за которых в посёлке Корнево-1 течёт мутная вода с повышенным содержанием железа. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Сообщается, что суд удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора к администрации по результатам лабораторных исследований холодной воды, подаваемой в один из посёлков округа. Так, вода не соответствует требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям — она мутная и содержит много железа.



Суд, согласившись с требованиями, обязал до 1 сентября 2017 года произвести капитальный ремонт скважины и замену изношенных водопроводных сетей протяжённостью 1,3 км в посёлке Корнево-1.