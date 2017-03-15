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Полиция заинтересовалась мёртвой собакой с перевязанными лапами и простреленным животом

Автор: Владимир Аксёнов
17:55
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту найденной в посёлке Лесенково Зеленоградского района собаки с перевязанными лапами и простреленным животом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области в среду, 15 марта.

"В настоящее время информация о том, что одна из собак была убита из огнестрельного оружия, не подтвердилась. Проводится проверка", — сообщили в ведомстве.

Труп собаки нашла местная жительница Светлана Васильева. По словам женщины, у мёртвого пса были связаны задние лапы, а в области живота видно отверстие — по всей видимости, от огнестрельного оружия. При этом на собаке был надет ошейник. Убитое животное Светлана и её дочь нашли возле поселковой дороги в двухстах метрах от жилых домов.
 
Женщина сообщила Клопс.Ru о том, что в их посёлке неизвестные периодически травят животных. Так, в феврале из-за этого погиб один её пёс. В марте отравилась вторая её собака, но выжила. В пресс-службе УМВД России по Калининградской области сообщили, что по данному факту была проведена проверка — состава преступления обнаружено не было.

"Признаков преступления или административного правонарушения не выявлено, на основании чего вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщили в полиции. — Вместе с тем участковый выявил, что сама заявительница оставляет собак без присмотра на самовыгуле. Ей даны рекомендации по содержанию животных".

Напомним, что полиция также проводит проверку по факту обнаружения более десяти трупов телят в районе Большой Окружной дороги в Калининграде. Неизвестные, оставившие тела убитых животных, нарушили ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. За такие действия предусматривается административное наказание. Для физических лиц штраф составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических — 500–700 тыс. рублей.
 
Мёртвых животных обнаружили утром 6 марта. У некоторых из них было перерезано горло, у других голова вовсе отрезана. Ещё у нескольких особей вспороты животы и вынуты внутренности. При этом на тушах нет следов укусов других животных.
 
Специалисты Гурьевской ветеринарной станции взяли пробы тканей мёртвых особей. Их проверят на наличие инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы. Пока определить владельца животных не удалось.
 

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