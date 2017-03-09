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В Зеленоградском районе нашли собаку со связанными лапами и простреленным животом (фото 18+)

Автор: Владимир Аксёнов
13:34
  1932 1
  • Фото предоставлены Светланой Васильевой
  • Фото предоставлены Светланой Васильевой
Фото предоставлены Светланой Васильевой
2 фото
В Зеленоградском районе неизвестные связали и расстреляли собаку (фото 18+)
В посёлке Лесенково обнаружили убитую собаку с перевязанными лапами и простреленным животом. Об этом Клопс.Ru сообщила местная жительница Светлана Васильева в четверг, 9 марта.
 
По словам женщины, у мёртвого пса связаны задние лапы, а в области живота видно отверстие — по всей видимости, от огнестрельного оружия. При этом на собаке был надет ошейник. Убитое животное Светлана и её дочь нашли возле поселковой дороги в двухстах метрах от жилых домов. По словам местной жительницы, это не единичный случай убийства собак в их населённом пункте — до этого в посёлке несколько раз травили животных.

Сама Светлана уже потеряла одного пса Пуфика, которому не было и года. "Случилось это 23 февраля. Ему стало плохо, и он с визгом выбежал на улицу. Прошло больше суток, когда соседка нашла его замёрзшим в её дворе, но живым, — рассказывает Васильева. — Мы его откачали, он ещё пару дней пожил, а потом в страшных муках умер".
 
Второй пёс женщины плохо себя почувствовал пару дней назад, 4–5 марта. Ветеринары, по словам женщины, сказали, что он получил сильное токсичное отравление. Однако собаке удалось выжить. "Буквально на днях с признаками отравления убежали ещё две соседские собаки. Но их пока не нашли", — говорит Светлана.
 
Она отметила, что уже вызывала полицию, но результатов пока нет. Женщина добавила, что у неё есть догадки, кто мог это сделать. Однако сейчас она хочет добиться от правоохранительных органов начала расследования. Волонтёры КРОО "Право на жизнь", занимающиеся в Калининградской области проблемами бездомных животных, отметили, что пока к ним такой информации не поступало.
 
В начале недели у Большой Окружной дороги Калининграда было обнаружено более десятка мёртвых телят. Специалисты Гурьевской ветеринарной станции, прибыв на место, взяли пробы тканей. Предварительный анализ не показал наличия опасных инфекционных заболеваний. Правоохранительные органы начали проверку.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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strategggg
ковалев Юрий #
14:25
Эти нелюди себя найдут.
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