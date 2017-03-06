Полиция проводит проверку по факту обнаружения мёртвых телят в районе Большой окружной дороги
Фото Клопс.Ru. Автор: Владимир Аксёнов
Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения свыше десятка трупов телят в районе Большой окружной дороги. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области.
Неизвестные, оставившие тела убитых животных, нарушили ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. За такие действия предусматривается административное наказание. Для физических лиц штраф составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических — 500–700 тыс. рублей.
Мёртвые животные были обнаружены
утром 6 марта. У некоторых из них перерезано горло, у других голова вовсе отрезана. Ещё у нескольких особей вспороты животы и вынуты внутренности. При этом на тушах нет следов укусов других животных.
Через несколько часов на место прибыли специалисты Гурьевской ветеринарной станции. Они взяли пробы тканей мёртвых особей
. Их проверят на наличие инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы. Пока определить владельца животных не удалось.
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