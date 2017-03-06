Трупы телят на Окружной проверят на наличие сибирской язвы (фото 18+)

Ветеринары исследуют найденные на Окружной трупы телят на наличие сибирской язвы

Специалисты Гурьевской ветеринарной станции взяли пробы тканей трупов телят, найденных в районе Большой Окружной дороги. Их проверят на наличие инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы. Об этом Клопс.Ru сообщил главный ветеринарный врач организации Руслан Кузнецов в понедельник, 6 марта.

"К сожалению, животные не биркованные, поэтому определить владельца не удалось. Будем выходить на администрацию Гурьевского городского округа, чтобы они убрали это. После этого проведём дезинфекцию территории, — рассказал Кузнецов. — Параллельно отобрали пробы на исключение сибирской язвы и опасных инфекционных заболеваний. Через несколько часов будет готов результат".