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Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)

Автор: Екатерина Медведева
19:32
  1939 0
  • Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Калининградские власти никак не могут справиться с частными предпринимателями, которые не считают нужным получать разрешительные документы на строительство или реконструкцию малоэтажных общественных зданий. Об этой проблеме речь шла оперативном совещании в мэрии во вторник, 14 марта.
 
Главный архитектор города Вячеслав Генне представил фотографии небольших магазинчиков, заведений общепита и других общественных зданий, которые появились в Калининграде без позволения муниципальных властей.
 
 
 Двор на проспекте Мира за пабом "Лондон"
 
"Мы посмотрели только центральную часть города – нашли пару десятков таких объектов. Там люди пьют, едят, покупают товары. Это бывшие киоски, какие-то ларьки, пункты стеклотары, бомбоубежища или еще что-то. Они реконструируются, надстраиваются, выкупаются… Все это незаконно", — заявил Генне.
 
 
Улица Сержанта Колоскова: нет ни градостроительного плана земельного участка, не разрешений на строительство, ни архитектурного проекта. Не согласовывался паспорт фасада. "Получился целый ресторан в центре города. Раньше там был небольшой магазин", — пояснил Генне
 
По словам архитектора, такое огромное количество зачастую полулегально построенных объектов в Калининграде из-за того, что проекты таких зданий (до 1,5 тысяч квадратных метров) или их реконструкции не подлежат экспертизе. Предприниматели не считают нужным обращаться за разрешительной документацией.
 
На перекрестке улиц Ермака и Шиллера был гараж. В настоящее время идет его реконструкция, делается пристройка. "Наверное, будет магазин. Каких-либо документов никто нигде не получал. На строительства гаража не требуется разрешение — люди пользуются этой нормой закона и реконструируют по своему усмотрению", — прокомментировал Генне.
 
"У человека есть земля в собственности или в аренде. Он должен получить определенный пакет документов, понять, где можно строить, и обратиться в проектную организацию, нанять дизайнера или архитектора. С проектом прийти к нам, согласовать паспорт фасада. Получить разрешение на строительство. И вперед! А потом получить свидетельство о собственности — все просто", — расписал необходимый алгоритм действий Генне.
 
 
На перекрестке улиц Леонова и Чекистов раньше находилось немецкое здание круглой формы. Сейчас идет его реконструкция. Есть разрешение. Согласован эскизный проект
 
На деле предприниматели напрямую обращаются к строителям и предпочитают не утруждать себя созданием проектов и уж тем более их согласованием в горадминистрации.
 
Сами чиновники подчеркивают, что некоторые объекты построены достаточно качественно и имеют вполне привлекательный вид, но их габариты не соответствуют градостроительным и иногда пожарным нормативам.
 
 
Перекресток улиц Римского-Корсакова и Кирова. Когда-то там был торговый павильон, где продавали бытовую химию. Теперь здесь административное здание. Разрешение получено. "Однако обратите внимание: отступ от границ участка всего примерно десять сантиметров — это слишком уплотняет застройку", — пояснил Генне
 
Как отмечает глава комитета по архитектуре Артур Крупин, большую часть предпринимателей заранее ставят в известность о необходимости оформить разрешительную документацию. Нередко, узнав о том, что их строительство попало в поле зрения муниципальных властей, бизнесмены наращивают темпы работ. И даже штрафы наложенные Госинспекцией архитектурно-строительного надзора Калининградской области (ГАСН) их не останавливают.
 
 
На Чайковского, в районе облдумы, раньше стоял павильон, где торговали овощами и фруктами. "Он остался на тротуаре, а рядом к нему пристроили вот такое здание: первый этаж — продуктовый магазин, второй — офисные помещения", — говорит главный архитектор.
 
"Они почему-то считают, что, оплатив штраф, можно продолжать строительство. Удивляет такой законодательный нигилизм и отношение предпринимателей к городу и городским властям", — говорит Крупин. 
 
После того, как объект возведен, процесс еще больше усложняется. Чиновники уверяют, что ГАСН зачастую отказывается разбираться, потому что "объект у них не зарегистрирован, а значит им не поднадзорен", а прокуратура не занимается ИП и физлицами.
 
 
Стройка на перекрестке улицы Леонова и переулка Зоологический. Возводится административное здание. Разрешение не выдавалось
 
"Получается дурацкая ситуация: если стоит забор и за ним выкопана яма под многоквартирный жилой дом или торговый центр, то полмиллиона штрафа. А если там стоит построенное самовольно незаконное здание, то никаких действий", — негодует Генне.
 
 
"В сквере на перекрестке улиц Чайковского и Брамса появился вот такой объект. Разрешение на него не выдавалось. Занял он 99% "пятна застройки". Здесь предприниматели хотя бы к архитекторам обратились, и мы, поискав, смогли конечный вариант увидеть", — пояснил Генне.
 
Горадминистрации остается добиваться сноса суд. Там чиновникам еще надо доказать, что постройка так или иначе наносит городу ущерб.
 
"В суде очень сложно сейчас добиться решения о сносе такого здания. Судья задает вопрос: чем вам эти предприниматели так навредили? И не важно, что нарушены какие-то градостроительные нормы. Такое ощущение, что мы к ним придираемся!" —сетует Крупин.
 
 
Самовольно построенное здание напротив Рыбной деревни. Когда-то здесь были палатки. Недавно там достроили второй этаж и мансарду
 
Если на руках есть свидетельство о собственности, это является для суда неоспоримым аргументом.  
 
"Органы, которые осуществляют регистрацию объектов недвижимости, как мне кажется, пособничеством занимаются, регистрируя эти объекты", — уверяет Крупин. 
 
"То, о чем сегодня докладывал архитектор, кроме как беспределом я назвать не могу. Обращения во все надзорные инстанции направлялись — реакции никакой. Мы найдем сбой в этом механизме, не сомневайтесь, и устраним.  И найдем эффективный инструмент, как бороться с этими застройщиками. Надо, чтобы таких объектов в городе больше не появлялось и чтобы быстрее шло реагирование на сообщение о данном объекте",— заявил Александр Ярошук.  
 
Градоначальник пообещал, что добьется проведения посвященного данной теме совещания на площадке правительства Калининградской области.
 
"На сегодняшний день у органов местного самоуправления отсутствуют меры воздействия, это все на уровне региона должно решаться", — поддержал начальника Крупин.  
 
 
А вот один из позитивных примеров. Был когда-то небольшой ларёк. На его месте появился такой интересный объект
 
Примером подобных разбирательств горадминистрации и предпринимателей может служить довольно резонансная история со строительством магазина на месте остановки общественного транспорта напротив зоопарка. Незаконную и неприглядную конструкцию владельцу все-таки пришлось снести и построить там здание, фасад которого был согласован в мэрии. 
 
Так до сих пор и стоит неиспользуемым и еще одно раскритикованное горожанами строение — пристройка к бывшему магазину "Океан" на перекрёстке улиц Черняховского и Иванникова. Чиновники обещали обязать владельца переделать неприглядный фасад сооружения. 
 
А вот другая пристройка, которую собственник здания, по заверению властей, вообще не имел права возводить, уже вовсю используется. Речь идет о якобы нестационарном павильоне летнего кафе, организованного рядом со смотровой башней "Маяк" в Рыбной деревне.  
 
Сегодня еще выяснилось, что и общественный туалет возле ТЦ "Акрополь" тоже был реконструирован под свадебный салон без получения разрешительных документов. Кстати, Генне отметил, что и бывший общественный туалет на Дмитрия Донского напротив здания регионального правительства переделали под магазин и кафе тоже незаконно. 

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