Генне: общественный туалет возле ТЦ "Эпицентр" перестроили в свадебный салон незаконно
Перестройка здания общественного туалета возле ТЦ "Эпицентр" в свадебный салон была проведена незаконно. Об этом рассказал журналистам главный архитектор города Вячеслав Генне после оперативного совещания в мэрии Калининграда во вторник, 14 марта.
Вот напротив "Акрополя" этой штучке лет десять. Свадебный салон на туалете. Нормально всё — в зоне объектов культурного наследия. По-моему, и сам этот туалет чуть ли не объект культурного наследия. Надстроена там бандура такая, карнизами навесилась над дорогой. Собственник, по-моему, бывший руководитель Центра по охране объектов культурного наследия. Это как у Жванецкого: "Нужен лес — иду охранять лес". Администрация там судилась", — возмутился Генне.
Архитектор отметил, что подобных объектов, которые были построены или подверглись реконструкции без получения на то разрешения чиновников, в городе немало. В некоторых случаях суд всё-таки встаёт на сторону горадминистрации и принимает решение о сносе постройки.
Вот, например, напротив зоопарка круглосуточно стройка шла. Суд закончился — он всё демонтировал благополучно. Хотя разрешения на строительство он (застройщик — Прим. ред.) так и не получал, но согласовал паспорт фасада. Я уже был более или менее уверен, что теперь и материалы подобраны, и сама композиция вписана. Он отступил от границ, за которые залез", — поведал Генне.
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