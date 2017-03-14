Генне: общественный туалет возле ТЦ "Эпицентр" перестроили в свадебный салон незаконно

Перестройка здания общественного туалета возле ТЦ "Эпицентр" в свадебный салон была проведена незаконно. Об этом рассказал журналистам главный архитектор города Вячеслав Генне после оперативного совещания в мэрии Калининграда во вторник, 14 марта.



Вот напротив "Акрополя" этой штучке лет десять. Свадебный салон на туалете. Нормально всё — в зоне объектов культурного наследия. По-моему, и сам этот туалет чуть ли не объект культурного наследия. Надстроена там бандура такая, карнизами навесилась над дорогой. Собственник, по-моему, бывший руководитель Центра по охране объектов культурного наследия. Это как у Жванецкого: "Нужен лес — иду охранять лес". Администрация там судилась", — возмутился Генне.



Архитектор отметил, что подобных объектов, которые были построены или подверглись реконструкции без получения на то разрешения чиновников, в городе немало. В некоторых случаях суд всё-таки встаёт на сторону горадминистрации и принимает решение о сносе постройки.