Алиханов: В Калининградской области электронные визы для иностранцев появятся в 2018 году

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что электронные визы в регионе будут введены в 2018 году. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

По словам главы, в регионе заработает тот же механизм, который действует во Владивостоке. Он отметил, что для этого были внесены поправки к закону об особой экономической зоне. Упрощения, как ожидается, помогут увеличить турпоток в область.

"Когда приезжаешь в Москву или Санкт-Петербург летом и видишь огромное количество китайских туристов и вообще туристов из тех стран, с которыми у нас сейчас послабления какие-то произошли, упрощения в части получения виз, сразу убеждаешься в том, что это правильное решение", — сказал Алиханов.