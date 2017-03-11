Россиянка оплатила все штрафы на польской границе, чтобы вернуться домой

На польской границе в Безледах задержали 58-летнюю россиянку, которая находилась в розыске за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отделения.

Россиянке грозил десятидневный арест. Но женщина предпочла сразу оплатить все штрафы. После предъявления квитанций она была отпущена.