Россиянка оплатила все штрафы на польской границе, чтобы вернуться домой
На польской границе в Безледах задержали 58-летнюю россиянку, которая находилась в розыске за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отделения.
Россиянке грозил десятидневный арест. Но женщина предпочла сразу оплатить все штрафы. После предъявления квитанций она была отпущена.
Напомним, три дня назад в Безледах пограничники задержали 49-летнего россиянина
, который подделал даты в штампах пограничного контроля в своем паспорте. В дате выезда из Испании и дате въезда в Россию цифра 9 была заменена на 8, дата выезда из Росси в Польшу также была изменена с 3 на 6. Проверка показала, что мужчина въезжал в Польшу 28 марта 2016 года, а не 28 июня, как стояло у него в паспорте.
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