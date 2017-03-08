Польские пограничники задержали россиянина, пытавшегося скрыть просроченную визу

В Безледах пограничники задержали 49-летнего россиянина, который подделал даты в штампах пограничного контроля в своем паспорте. Об этом сообщает официальный сайт погранконтроля.

Задержали мужчину 6 марта, он ехал на автобусе Калининград-Варшава, целью поездки заявил путешествие в Испанию. Проверявшие документы пограничники засомневались в подлинности штампов в его паспорте: выяснилось, что в четырёх из них переделаны даты.

В дате выезда из Испании и дате въезда в Россию цифра 9 была заменена на 8, дата выезда из Росси в Польшу также была изменена с 3 на 6. Проверка показала, что мужчина въезжал в Польшу 28 марта 2016 года, а не 28 июня, как стояло у него в паспорте.

Даты в штампах были переделаны для того, чтобы скрыть просроченное пребывание на территории ЕС. Подделки были выполнены профессионально. Теперь за пересечение границы на основании поддельных документов россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.