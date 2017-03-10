Власти Нью-Йорка решили не обнародовать причину смерти Чуркина
Власти Нью-Йорка приняли решение не обнародовать причину смерти постпреда России в ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости
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"В целях соблюдения международного права и протокола юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина", – цитирует "РИА Новости" заявление.
В российском постпредстве при ООН подтвердили информацию и добавили, что решение соответствует принципам дипломатического иммунитета и неприкосновенности частной жизни.
Напомним, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался на рабочем посту
в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.
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