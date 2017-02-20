Умер постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Дипломат ушёл из жизни на рабочем посту. Во вторник, 21 февраля, Чуркину должно было исполниться 65 лет. На дипломатической работе Виталий Чуркин находился с 1974 года, пост постпреда России при ООН занял в 2006 году.
Последним умершим на посту представителем нашей страны при ООН был Андрей Вышинский. Он скончался в Нью-Йорке 22 ноября 1954 года.
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