В зоопарке Вены из-за вспышки птичьего гриппа усыпили 20 пеликанов
Фото с сайта en.wikipedia.org
В зоопарке, находящемся в столице Австрии, пришлось усыпить 20 пеликанов — они заразились птичьим гриппом. Об этом пишет Lenta.Ru.
7 марта вирус был обнаружен у одного кудрявого пеликана, а уже 8 выяснилось, что больна вся стая. Ветеринары, согласовав свои действия с властями, взялись за эвтаназию птиц, чтобы предотвратить распространение вируса среди других пернатых зоопарка.
Ранее на нескольких улицах у Преголи в Калининграде объявили карантин
из-за птичьего гриппа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.