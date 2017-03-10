В зоопарке Вены из-за вспышки птичьего гриппа усыпили 20 пеликанов

В зоопарке, находящемся в столице Австрии, пришлось усыпить 20 пеликанов — они заразились птичьим гриппом. Об этом пишет Lenta.Ru.

7 марта вирус был обнаружен у одного кудрявого пеликана, а уже 8 выяснилось, что больна вся стая. Ветеринары, согласовав свои действия с властями, взялись за эвтаназию птиц, чтобы предотвратить распространение вируса среди других пернатых зоопарка.