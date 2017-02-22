В Калининграде, на нескольких улицах у Преголи, объявили карантин из-за птичьего гриппа
На нескольких улицах у русла Преголи в Калининграде объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Указ губернатора от 21 февраля опубликован на сайте регионального правительства.
В документе говорится об установлении карантина от дома № 58 по ул. Лесопильной до дома № 105/2 по Литовскому Валу, а также от дома № 9 до дома № 26а по набережной Генерала Карбышева. Карантин объявлен на 21 день.
В период действия карантина на указанной территории будет ограничено движение транспорта, а также запрещён выгул домашней птицы и вывоз её на продажу. В Минсельхозе должны разработать план санитарных мероприятий, чтобы ликвидировать очаг высокопатогенного гриппа.
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