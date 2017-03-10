На Янтарном комбинате добыли четвёртый с начала марта гигантский самородок (фото)
Фото пресс-службы Янтарного комбината
В Калининградской области в пятницу, 10 марта, снова добыли огромный янтарный самородок. Об этом сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Новая находка весит 1 кг 200 граммов, по объёму янтарь — с голову ребёнка. Это уже четвёртый крупный "улов" Янтарного комбината с начала марта.
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