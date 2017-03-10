На Янтарном комбинате добыли четвёртый с начала марта гигантский самородок (фото)

В Калининградской области в пятницу, 10 марта, снова добыли огромный янтарный самородок. Об этом сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.



Новая находка весит 1 кг 200 граммов, по объёму янтарь — с голову ребёнка. Это уже четвёртый крупный "улов" Янтарного комбината с начала марта.