На Янтарном комбинате добыли самый крупный за 30 лет самородок (фото)
Фото пресс-службы Янтарного комбината
На Янтарном комбинате в понедельник, 6 марта, добыли самородок весом более 3 кг. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.
Добытый самородок весит 3 кг 180 г. Янтарь с таким весом можно назвать рекордным, ведь последний раз подобный янтарь на комбинате находили более 30 лет назад.
"2016 год был особо "урожайным" на крупные самородки весом свыше 1 кг, — отметили в пресс-службе комбината. — В среднем в предыдущие годы крупных кусков янтаря добывали 6–8 штук в год. В 2016 году на Приморском карьере Янтарного комбината добыли 14 крупных камней весом свыше одного килограмма. Самый крупный в 2016 году самородок весом 2,7 килограмма был обнаружен в июле".
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