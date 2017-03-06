На Янтарном комбинате добыли самый крупный за 30 лет самородок (фото)

На Янтарном комбинате в понедельник, 6 марта, добыли самородок весом более 3 кг. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.



Добытый самородок весит 3 кг 180 г. Янтарь с таким весом можно назвать рекордным, ведь последний раз подобный янтарь на комбинате находили более 30 лет назад.



Это уже третья ценная находка на комбинате за первые дни нового добычного сезона. 28 февраля возобновили добычу янтаря в карьере после стандартного зимнего перерыва, в течение которого минерал не добывается. Во второй же день нового сезона сотрудники комбината Это уже третья ценная находка на комбинате за первые дни нового добычного сезона. 28 февраля возобновили добычу янтаря в карьере после стандартного зимнего перерыва, в течение которого минерал не добывается. Во второй же день нового сезона сотрудники комбината добыли янтарный самородок весом 2,36 килограмма, и уже на следующий день, 2 марта, добыли ещё один самородок весом 1,3 кг редкого окраса , который называют "Кровь дракона".