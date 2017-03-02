Под Калининградом найден самородок янтаря редкого цвета "кровь дракона" (фото)
Фото: Алексей Заливатский со страницы в facebook
В Янтарном работники комбината подняли на поверхность ещё одну удивительную находку — самородок редкого цвета "кровь дракона". Об этом сообщает на своей страниц в facebook глава администрации городского округа Алексей Заливатский.
Самородок весит 1,32 кг. Это уже второй уникальный экземпляр янтаря, который работники комбината подняли на поверхность, приступив к работе после длительного зимнего перерыва. В этом году предприятие планирует получить не менее 450 тонн янтаря.
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