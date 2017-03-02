Под Калининградом найден самородок янтаря редкого цвета "кровь дракона" (фото)

В Янтарном работники комбината подняли на поверхность ещё одну удивительную находку — самородок редкого цвета "кровь дракона". Об этом сообщает на своей страниц в facebook глава администрации городского округа Алексей Заливатский.

Самородок весит 1,32 кг. Это уже второй уникальный экземпляр янтаря, который работники комбината подняли на поверхность, приступив к работе после длительного зимнего перерыва. В этом году предприятие планирует получить не менее 450 тонн янтаря.