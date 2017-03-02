Под Янтарным нашли гигантский янтарный самородок (фото)

Под Янтарным нашли гигантский самородок янтаря. Об этом сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Калининградской области.



Самородок нашли сотрудники Янтарного комбината при разработке Пальмникенского месторождения. Вес самородка — 2 кг 360 г.



"Безусловно, оценщики Гохрана сделают своё заключение о качестве камня, но мы и без оценки экспертов можем сказать: он красив!", — похвастались на Янтарном комбинате.