Под Янтарным нашли гигантский янтарный самородок (фото)
Под Янтарным нашли гигантский самородок янтаря. Об этом сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Калининградской области.
Самородок нашли сотрудники Янтарного комбината при разработке Пальмникенского месторождения. Вес самородка — 2 кг 360 г.
"Безусловно, оценщики Гохрана сделают своё заключение о качестве камня, но мы и без оценки экспертов можем сказать: он красив!", — похвастались на Янтарном комбинате.
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