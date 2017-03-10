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Главная Новости Общество

На строительство круизного терминала в Пионерском выделили 856 млн рублей

12:29
  712 2
  • Скриншот видеозаписи о проекте терминала в Пионерском с сайта youtube.com
Скриншот видеозаписи о проекте терминала в Пионерском с сайта youtube.com
ФГУП "Росморпорт" готово выделить 855,9 млн рублей на строительство круизного терминала в Пионерском. Об этом со ссылкой на предприятие передаёт "Интерфакс".

Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься от подрядчиков до 30 марта. Рассматривать предложения будут 28 апреля.

На выделенные средства подрядчик должен будет построить здания пассажирского терминала и административные помещения для Роспотребнадзора, Россельхознадзора, пограничной и таможенных служб и администрации морского порта.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект круизного терминала в Пионерском. Он сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов ранее говорил, что морской терминал в Пионерском может начать работать перед ЧМ-2018 по футболу.

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«Строительство круизного терминала в Пионерском»

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2 комментария Правила комментирования

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Вика Фабо
Вика Фабо #
13:25
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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romeo
eo rom #
13:36
Строительство запланированного грузопассажирского и круизного порта в Пионерском грозит потерей небольшого уютного курортного городка на побережье Балтийского моря Калининградской области. Не так уж их много в России на Балтике. Небольшой порт для приёма прогулочных корабликов и транзитных яхт он подошёл бы точно, тогда и дорога была бы остро необходима для развития туризма. 
Паромы имеют грузовую палубу более 5 километров, с размещением трейлеров 200 единиц и легковых автомобилей 250 единиц, 1200 пассажиров
https://youtu.be/gDvDIdIkQOY 
https://youtu.be/GD7zKI1Wrh8
Теперь представьте территорию города и порта Пионерский, подъездные пути к нему.

Неиспользуемые территории и акватории Балтийска наиболее подходящие для нового порта
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