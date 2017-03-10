На строительство круизного терминала в Пионерском выделили 856 млн рублей

Скриншот видеозаписи о проекте терминала в Пионерском с сайта youtube.com

ФГУП "Росморпорт" готово выделить 855,9 млн рублей на строительство круизного терминала в Пионерском. Об этом со ссылкой на предприятие передаёт "Интерфакс".



Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься от подрядчиков до 30 марта. Рассматривать предложения будут 28 апреля.



На выделенные средства подрядчик должен будет построить здания пассажирского терминала и административные помещения для Роспотребнадзора, Россельхознадзора, пограничной и таможенных служб и администрации морского порта.



Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект круизного терминала в Пионерском. Он сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.



Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов ранее говорил, что морской терминал в Пионерском может Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов ранее говорил, что морской терминал в Пионерском может начать работать перед ЧМ-2018 по футболу.