На строительство круизного терминала в Пионерском выделили 856 млн рублей
Скриншот видеозаписи о проекте терминала в Пионерском с сайта youtube.com
ФГУП "Росморпорт" готово выделить 855,9 млн рублей на строительство круизного терминала в Пионерском. Об этом со ссылкой на предприятие передаёт
"Интерфакс".
Заявки на участие в открытом конкурсе будут приниматься от подрядчиков до 30 марта. Рассматривать предложения будут 28 апреля.
На выделенные средства подрядчик должен будет построить здания пассажирского терминала и административные помещения для Роспотребнадзора, Россельхознадзора, пограничной и таможенных служб и администрации морского порта.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект
круизного терминала в Пионерском. Он сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов ранее говорил, что морской терминал в Пионерском может начать работать перед ЧМ-2018
по футболу.
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