Госэкспертиза одобрила проект круизного терминала в Пионерском

Проект международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает ФГУП "Росморпорт". Заключение выдало ФАУ "Главгосэкспертиза России".



Проект предусматривает строительство здания пассажирского терминала, объектов пункта пропуска через государственную границу России, комплекс гидротехнических и общепортовых сооружений, а также объекты инженерного обеспечения и средств навигационной обстановки.



Новый морской терминал сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.



"В настоящее время осуществляется передача проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий предприятию, по завершении которой в установленном порядке будут проведены конкурентные процедуры по отбору подрядной организации для выполнения строительства морского пассажирского терминала", — отмечается на сайте.



Напомним, в декабре врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов Напомним, в декабре врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил о том, что международный грузопассажирский морской терминал в Пионерском может начать работать непосредственно перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.



Пассажиропоток нового терминала, который планируется возвести в Пионерском, составил около 305 тыс. человек.