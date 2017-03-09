Ищенко рассказала, что нужно посетить в Калининградской области приехавшим на ЧМ-2018 туристам

Для меня важно представлять свой родной город. Конечно, чаще меня узнают в родном Калининграде. А вот я город иногда не узнаю — как он поменялся. Перемены кардинальные. Наконец строится аэропорт, который мы, калининградцы, так долго ждали. Обновляются дороги, улучшается инфраструктура, строятся гостиницы, стадион растёт на глазах. Очень высокие темпы. Чемпионат мира мы встретим достойно", — отметила Ищенко.
Когда приезжаю, обязательно гуляю около моря. На то я и русалка. И люди у нас приветливые, добрые, отзывчивые. И рыба всегда вкусная, свежая. А воздух какой! Захвалила я, наверное. Но что поделать, люблю я свой город", — призналась спортсменка.
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«Чемпионат мира по футболу — 2018»
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