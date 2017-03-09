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Ищенко рассказала, что нужно посетить в Калининградской области приехавшим на ЧМ-2018 туристам

15:45
  645 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России от Калининграда Наталья Ищенко рассказала, как важно для неё представлять родной город, и дала советы туристам, которые приедут в наш регион в 2018 году на матчи футбольного первенства. Небольшое интервью со спортсменкой приводит сайт Welcome2018.com.

По словам Натальи, она ни секунды не сомневалась, когда ей предложили стать послом Калининграда на ЧМ-2018.

Для меня важно представлять свой родной город. Конечно, чаще меня узнают в родном Калининграде. А вот я город иногда не узнаю — как он поменялся. Перемены кардинальные. Наконец строится аэропорт, который мы, калининградцы, так долго ждали. Обновляются дороги, улучшается инфраструктура, строятся гостиницы, стадион растёт на глазах. Очень высокие темпы. Чемпионат мира мы встретим достойно", — отметила Ищенко.

Расхваливая регион, Наталья отметила близость моря и "потрясающую архитектуру".

Когда приезжаю, обязательно гуляю около моря. На то я и русалка. И люди у нас приветливые, добрые, отзывчивые. И рыба всегда вкусная, свежая. А воздух какой! Захвалила я, наверное. Но что поделать, люблю я свой город", — призналась спортсменка.

Три совета от Ищенко туристам, которые приедут в область в 2018 году

— Если будет время, очень советую съездить в Светлогорск, к морю. И в национальный парк "Куршская коса". Природа там шикарная.
— В Калининграде обязательно зайдите в кафедральный собор и в Музей янтаря. Ещё любопытно заглянуть в Музей Мирового океана.
— Полакомиться морепродуктами лучше в Рыбной деревне. Там много кафе и уютных ресторанчиков. Попробуйте копчёного угря, все туристы первым делом его заказывают.
 
Ранее Наталья Ищенко дала советы калининградским волонтёрам в преддверии ЧМ по футболу. По её мнению, главное - не мешать. 

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