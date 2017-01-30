"Главное — не мешать": Наталья Ищенко дала советы калининградским волонтёрам в преддверии ЧМ по футболу

Официальный представитель Калининграда на ЧМ по футболу Наталья Ищенко дала советы волонтёрам, которым предстоит работать во время мундиаля. Их она озвучила на встрече, состоявшейся в Центре городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в понедельник, 30 января.

На вопрос о значимости помощников-добровольцев Ищенко ответила, что без них не может состояться ни одно крупное мероприятие. "Это те люди, с которыми мы встречаемся, когда сходим с самолета. Были турниры, где мы с волонтёрами даже становились друзьями, несмотря на то, что это представители разных стран, но главное моё им пожелание – не мешать, это будет самой лучшей помощью", – отметила спортсменка.

При этом многократная олимпийская чемпионка пока не определилась с планами на будущее. На прошлой неделе Наталье Ищенко поступило предложение занять место вице-премьера регионального правительства, курирующего спорт и молодёжную политику.

Также спортсменка не исключает возможность тренерской деятельности и возобновление спортивной карьеры, которая была приостановлена после Олимпиады в Бразилии.