На шести улицах Калининграда в четверг нет воды из-за ремонта на водоводе

В Калининграде для работ на 100-мм водоводе в четверг, 9 марта, отключат холодную воду в домах на шести улицах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.



Кроме того, ожидаются отключения электроснабжения.

Отключений от отопления и горячего водоснабжения не планируется.



За 7–8 марта в Калининграде не зафиксировали чрезвычайных ситуаций или аварий на инженерных коммуникациях.

