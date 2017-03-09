В Дании школьник случайно нашёл на ферме немецкий самолёт времён войны

В Дании 14-летний подросток нашёл немецкий самолёт времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Интерфакс"

По данным телеканала, мальчик вместе с отцом выполнял внеклассное задание по истории. Он ходил по полю с металлодетектором в поисках старой утвари. Обнаружив фрагменты самолёта "Мессершмитт", мальчик и его отец попросили у соседа экскаватор и раскопали яму.

Помимо обломков, они нашли останки пилота. После этого школьник вспомнил рассказ деда о самолёте, который разбился в этом месте в 1944 году. Теперь участок, где был найден самолёт, предстоит обследовать сапёрам.