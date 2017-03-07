В Калининградскую область не пустили 50 тонн арахиса из Индии
Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе партии орехов из Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке партии арахиса весом 50 кг выяснилось, что в маркировке на упаковке содержится недостоверная информация. В итоге выпуск груза запретили. Такие случаи происходят в регионе довольно часто: причиной запрета на выпуск продукции может стать несоответствие дат производства, указанных на упаковке товара и в ветеринарном сертификате, отсутствие предварительного электронного уведомления, а также ввоз подкарантинной продукции или товаров, подпадающих под экономические санкции. Так, в прошлом месяце Калининградской области сожгли 40 кг незаконно ввезённого укропа
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