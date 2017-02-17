В Калининградской области сожгли 40 кг незаконно ввезённого укропа (фото)
Фото пресс-службы Россельхознадзора
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Россельхознадзор уничтожил 40 кг сушёного укропа, который пытались ввезти с нарушением закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Грузовик с партией товара шёл в Калининградскую область из Германии. Когда инспекторы стали проверять машину, выяснилось, что укроп произведён в стране, подпадающей под экономические санкции, и подобную продукцию оттуда ввозить нельзя. Груз изъяли и при совместном контроле Россельхоза и областной таможни сожгли в высокотемпературной печи.
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