В Калининградской области сожгли 40 кг незаконно ввезённого укропа (фото)

Россельхознадзор уничтожил 40 кг сушёного укропа, который пытались ввезти с нарушением закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Грузовик с партией товара шёл в Калининградскую область из Германии. Когда инспекторы стали проверять машину, выяснилось, что укроп произведён в стране, подпадающей под экономические санкции, и подобную продукцию оттуда ввозить нельзя. Груз изъяли и при совместном контроле Россельхоза и областной таможни сожгли в высокотемпературной печи.