Мэрия: травмы в калининградских детсадах были, есть и будут

Калининградские чиновники разработали для сотрудников образовательных учреждений инструкцию о порядке действий на случай получения воспитанником травмы. Об этом в понедельник, 6 марта, в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" заявила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.



Чиновница пояснила, что необходимость разработки документа назрела во многом благодаря многочисленным жалобам родителей, которых вовремя не ставили в известность о несчастье, случившемся с их ребёнком.



Поскольку у нас действительно имеют место травмы не только в детсадах, но и в школах, то мы по поручению главы на муниципальном уровне разработали инструкцию о порядке действий руководителя организации, если происходит несчастный случай. Инструкция чётко регламентирует, что в таких ситуациях необходимо делать и как правильно информировать родителей", — пояснила Петухова слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!".



По словам Петуховой, чиновники регулярно проверяют техническое состояние спортплощадок и другого игрового оборудования в калининградских детсадах, но полностью избежать травм детей не удаётся.



Травмы были, есть и, к сожалению, наверное, будут. В соответствии с законом об образовании РФ полную ответственность за жизнь и здоровье (воспитанника — Прим. ред.), конечно, несёт руководитель образовательной организации. Поэтому если имеет место травма, то прежде всего должно быть проведено расследование несчастного случая. Создаётся в учреждении специальная комиссия. Оформляется акт по утверждённой форме. Этот документ предоставляется в комитет по образованию", — заключила Петухова.



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