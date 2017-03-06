Фонд "Петербургская политика": Алиханов упоминается в федеральных СМИ в среднем раз в день

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попал в рейтинг присутствия новых глав регионов в федеральных СМИ и занял в нём шестую строчку. Об этом сообщается в результатах исследования, проведённого фондом "Петербургская политика".



С учётом количества дней, которые Алиханов провел в должности главы региона, он занимает пятое место. В федеральных СМИ о нём писали 185 раз. В среднем в день о главе Калининградской области пишут в федеральных СМИ 1,2 раза.



Всего в рейтинг вошли 15 новых глав субъектов страны. Рядом с Алихановым находятся врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (7-е место) и глава республики Алания Вячеслав Битаров (5-е место).